Президент Франції Еммануель Макрон сьогодні проведе телефонну розмову з Володимиром Зеленським та Путіним. Як повідомили в Єлисейському палаці, головною темою переговорів стане питання деескалації на кордоні України.

Напередодні Макрон провів розмову з президентом США Джо Байденом. У центрі уваги також була Україна. Обговорили підготовку "швидких та суворих економічних санкцій" для Росії в разі її вторгнення в нашу країну. Сам Макрон заявив про готовність зустрітися з Путіним для дипломатичного розв'язання кризи, зумовленої скупченням російських військ на кордоні з Україною.