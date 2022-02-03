Президент Франції проведе телефонні розмови з Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним [ Редактировать ]
Президент Франції Еммануель Макрон сьогодні проведе телефонну розмову з Володимиром Зеленським та Путіним. Як повідомили в Єлисейському палаці, головною темою переговорів стане питання деескалації на кордоні України.
Напередодні Макрон провів розмову з президентом США Джо Байденом. У центрі уваги також була Україна. Обговорили підготовку "швидких та суворих економічних санкцій" для Росії в разі її вторгнення в нашу країну. Сам Макрон заявив про готовність зустрітися з Путіним для дипломатичного розв'язання кризи, зумовленої скупченням російських військ на кордоні з Україною.
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