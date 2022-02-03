Україна з'явилась на обкладинці журналу TIME [ Редактировать ]
Україна - на обкладинці журналу "Тайм". Американський тижневик опублікував фото українського бійця на Сході. Військовий іде бліндажем у маскувальному зимовому костюмі. Над світлиною назва статті: "Нерозказана історія кризи, яка може змінити Європу назавжди". У матеріалі йдеться і про українських олігархів, і про загрозу наступу Росії. Описують журналісти й тривалі бої на Сході України.
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