Про це ідеться в заяві Державного департаменту США.

США запроваджують візові обмеження проти представників режиму Олександра Лукашенка, причетних до переслідування дисидентів та порушення прав людини в Білорусі.

Про це ідеться в заяві Державного департаменту США. Серед іншого у відомстві нагадали про намагання білоруської влади примусово повернути додому білоруську спортсменку Христину Тимановську під час літніх Олімпійських ігор торік у Токіо.

Після того, як вона розкритикувала керівництво білоруської делегації. США знову закликали Лукашенка припинити репресії проти власного народу.