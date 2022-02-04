США запроваджують візові обмеження проти представників режиму Олександра Лукашенка [ Редактировать ]
США запроваджують візові обмеження проти представників режиму Олександра Лукашенка, причетних до переслідування дисидентів та порушення прав людини в Білорусі.
Про це ідеться в заяві Державного департаменту США. Серед іншого у відомстві нагадали про намагання білоруської влади примусово повернути додому білоруську спортсменку Христину Тимановську під час літніх Олімпійських ігор торік у Токіо.
Після того, як вона розкритикувала керівництво білоруської делегації. США знову закликали Лукашенка припинити репресії проти власного народу.
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