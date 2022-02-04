В Центральном парке американского города Нью-Йорк появился куб из чистого золота. Об этом сообщает издание The News York Times.

Автором арт-объекта выступил художник Никлас Кастелло. Куб из золота 999 пробы был вылит на территории Швейцарии.

Отмечается, что вес куба составляет около 186 килограммов. Он стоит на снегу на одной из дорожек парка. Внутри объект пустой. Эксперты оценивают его стоимость в 11,7 миллиона долларов.

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Кроме того, итальянский дизайнер Антонио Вьетри выпустил первые в мире туфли из золота. Отмечается, что его обувь выполнена из 24-каратного золота. Это практически чистое золото и без каких-либо примесей, в каждой паре его драгоценной обуви содержится около 230 граммов золота.

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