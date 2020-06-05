Отель во Вьетнаме / Фото: стоп-кадр из видео

Во Вьетнаме, в центре Ханоя, открыли первый в мире "золотой" отель. Здание снаружи и внутри отделано 24-каратным золотом. Об этом сообщает Vietnam Insider.

Строительство 25-этажного здания Dolce Hanoi Golden Lake заняло более десяти лет. Первых посетителей отель принял в июне этого года.

Стены здания площадью 5000 квадратных метров облицованы керамической плиткой из Японии, покрытой настоящим золотом. 342 номера шестизвездочного отеля оборудованы позолоченной сантехникой, мебелью, посудой, а на крыше здания располагается золотой бассейн.

Стоимость номера составляет от 250 долларов в сутки. Золото для оформления интерьеров ранее использовалось также в дубайском отеле Burj Al-Arab, Trump International Hotel в Лас-Вегасе и Emirates Palace в Абу-Даби.

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