Туреччина пропонує посередництво в переговорах України й Росії. Президент країни Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що готовий організувати зустріч Зеленського і Путіна.

Він зазначив, що із Зеленським уже домовився. І що наразі триває робота над визначенням дати зустрічі. Також турецький лідер запросив Путіна до Анкари - після завершення поїздки до Китаю. У Кремлі пропозицію Ердогана поки що не відкинули.