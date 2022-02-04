Туреччина пропонує посередництво в переговорах України і Росії [ Редактировать ]
Туреччина пропонує посередництво в переговорах України й Росії. Президент країни Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що готовий організувати зустріч Зеленського і Путіна.
Він зазначив, що із Зеленським уже домовився. І що наразі триває робота над визначенням дати зустрічі. Також турецький лідер запросив Путіна до Анкари - після завершення поїздки до Китаю. У Кремлі пропозицію Ердогана поки що не відкинули.
по теме
Серед підписаних документів - угода про Зону вільної торгівлі, що дозволить збільшити товарообіг між країнами на 38 відсотків.
Історичною угодою назвав президент підписання Угоди про зону вільної торгівлі. Цей документ сторони обговорювали цілих 10 років.
"Слава Україні!" Традиційне патріотичне вітання пролунало сьогодні поблизу столичного Маріїнського палацу від турецького президента.
По обіді у Маріїнському палаці він зустрінеться з Володимиром Зеленським. О 15.30 - спільний брифінг.
В четверг, 3 февраля, состоится встреча Реджепа Тайипа Эрдогана с Владимиром Зеленским в Киеве