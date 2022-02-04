Поворот у справі нацгвардійця Артемія Рябчука. Хлопець - відмовився від своїх свідчень, і його тепер захищатимуть приватні адвокати. Гроші на них зібрали в соцмережах. А в заяві, яку власноруч написав стрілець - йдеться, що зізнався у скоєному, цитую "через психологічний тиск і сильне душевне хвилювання".

У ДБР кажуть, ця заява ніяк не вплине на хід розслідування. Нагадаю, строковик Артемій Рябчук - 27 січня - на території заводу "Південмаш" розстріляв десятьох своїх колег: п'ятеро з них загинули, інших п'ятьох - вдалося врятувати лікарям. Сам нацгвардієць спершу з місця злочину - втік, а потім сам здався.