Нацгвардієць Артемій Рябчук відмовився від своїх свідчень [ Редактировать ]
Поворот у справі нацгвардійця Артемія Рябчука. Хлопець - відмовився від своїх свідчень, і його тепер захищатимуть приватні адвокати. Гроші на них зібрали в соцмережах. А в заяві, яку власноруч написав стрілець - йдеться, що зізнався у скоєному, цитую "через психологічний тиск і сильне душевне хвилювання".
У ДБР кажуть, ця заява ніяк не вплине на хід розслідування. Нагадаю, строковик Артемій Рябчук - 27 січня - на території заводу "Південмаш" розстріляв десятьох своїх колег: п'ятеро з них загинули, інших п'ятьох - вдалося врятувати лікарям. Сам нацгвардієць спершу з місця злочину - втік, а потім сам здався.
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Ігореві - 25. Того ранку він зазнав поранення в живіт. До лікарні його привезли в тяжкому стані, а вже сьогодні, каже хлопець, готовий стати на ноги.
Указ уже підписав президент Володимир Зеленський. Балан сам подав рапорт про відставку - після стрілянини в Дніпрі.
Попутним транспортом він виїхав за місто - приблизно на 20 кілометрів. Уже у місті Підгородньому хлопець попросив перехожих викликати поліцію.
Вранці 27 січня - у військовій частині на території заводу "Південмаш" солдат-строковик Артемій Рябчук розстріляв своїх товаришів по службі. Убив п'ятьох, ще п'ятьох - поранив.
Засідання має розпочатися за годину в Кіровському райсуді міста. Прокуратура клопотатиме про утримання стрільця в СІЗО без альтернативи.