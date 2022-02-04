Харківське СБУ затримало серійного псевдомінера [ Редактировать ]
Серійного псевдомінера затримали у Харкові. Той надіслав щонайменше 14 анонімних електронних листів - про вибухівку в держустановах, суді, аеропорту і торговельних центрах. Зловмисником виявився - айтішник. Він використовував спеціальні програми, щоб приховати своє місцеперебування. Під час допиту сказав, що робив це - через неприязнь до поліції та судів.
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Знову псевдомінування шкіл у Черкасах. І це - попри те, що СБУ днями затримала трьох місцевих мінерів. Підлітки через закриті телеграм-канали, зареєстровані в Росії.
Псевдомінування й далі дошкуляють Україні. Усі повідомлення виявляються фейками. Але правоохоронні органи ставляться до них з усією відповідальністю, перевіряючи місця, про які надходить інформація.
Хвиля псевдозамінувань - не припиняється. Сьогодні - евакуювали дітей і вчителів зі шкіл Львова й Києва. І вже традиційно - правоохоронці нічого небезпечного не знайшли.
Іще одна теза російської пропаганди - Україна несправжня держава, там несправжній народ, несправжня влада і взагалі - хаос. Але СБУ сьогодні офіційно заявила, принаймні за частину безладу відповідальна російська ФСБ.
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