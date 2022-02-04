Серійного псевдомінера затримали у Харкові. Той надіслав щонайменше 14 анонімних електронних листів - про вибухівку в держустановах, суді, аеропорту і торговельних центрах. Зловмисником виявився - айтішник. Він використовував спеціальні програми, щоб приховати своє місцеперебування. Під час допиту сказав, що робив це - через неприязнь до поліції та судів.