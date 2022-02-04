Прогулянка трьох дітей на Херсонщині ледь не завершилась трагедією [ Редактировать ]
Трагедією ледь не завершилася прогулянка трьох дітей на Херсонщині. Замість грального майданчика - вони пішли на річку - кататися на ковзанці. Та лід - не витримав, і всі - провалилися в крижану воду. А врятували дітей - перехожі. Як усе було - далі.
13-річна Мирослава й досі не може оговтатися після вчорашньої пригоди. Разом із братами вона гостювала в бабусі. Після уроків утрьох пішли на лід.
Мирослава, постраждала:
Ми хотіли перевірити, чи він крепкий. Залезли на лед. Прошли чуть-чть и провалились. У меня куртака была, она сильно намокла и тянула.
Її братові, дев'ятирічному Євгенові вдалося вибратися з води, він і побіг кликати на допомогу.
Вікторія Сушко, бабуся постраждалих дітей:
Ми з сином побігли туди, визвали рятувальну службу. Це старшно прямо. Мене до сих пір всю теліпає.
У цей час дітей у воді помітили працівники яхт-клубу. Василь без вагань кинувся на порятунок.
Василь Корноухов, працівник яхт-клубу:
Мотузку взяли, витягли спочатку дівчинку, потім крига провалилася піді мною. Хлопчика став діставати без свідомості. Але з допомогою перехожих все вийшло.
Рятувальники реанімували хлопчика просто на березі. І коли приїхала швидка, дитина вже дихала.
Олександр Шовкун, завідувач відділення реанімації Олешківської лікарні:
Ребенок доставлен в край важкому стані, без свидомости, давление не определяется, сатурация низкая. С явлением утопления в пресной воде. У загальному переохолодженні. Надана медпомощь - подача кислорода, стабилизация гемодинамики.
Рятівник Василя, через те що довго пробув у крижаній воді - захворів. Поспілкуватися з ним нам вдалося лише телефоном.
Дай Бог вам здоровья! Так получилось… Даже не знаю… - Мальчик как? - С мальчиком все нормально.
Давида з реанімації вже перевели у звичайну палату, він йде на поправку. Його брат і сестра відбулися переляком. Тепер жалкують, що знехтували правилами безпеки, яким їх навчали в школі.
Мирослава, постраждала:
На лід ми більше ніколи не підем.
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