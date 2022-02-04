Трагедією ледь не завершилася прогулянка трьох дітей на Херсонщині. Замість грального майданчика - вони пішли на річку - кататися на ковзанці. Та лід - не витримав, і всі - провалилися в крижану воду. А врятували дітей - перехожі. Як усе було - далі.

13-річна Мирослава й досі не може оговтатися після вчорашньої пригоди. Разом із братами вона гостювала в бабусі. Після уроків утрьох пішли на лід.

Мирослава, постраждала:

Ми хотіли перевірити, чи він крепкий. Залезли на лед. Прошли чуть-чть и провалились. У меня куртака была, она сильно намокла и тянула.

Її братові, дев'ятирічному Євгенові вдалося вибратися з води, він і побіг кликати на допомогу.

Вікторія Сушко, бабуся постраждалих дітей:

Ми з сином побігли туди, визвали рятувальну службу. Це старшно прямо. Мене до сих пір всю теліпає.

У цей час дітей у воді помітили працівники яхт-клубу. Василь без вагань кинувся на порятунок.

Василь Корноухов, працівник яхт-клубу:

Мотузку взяли, витягли спочатку дівчинку, потім крига провалилася піді мною. Хлопчика став діставати без свідомості. Але з допомогою перехожих все вийшло.

Рятувальники реанімували хлопчика просто на березі. І коли приїхала швидка, дитина вже дихала.

Олександр Шовкун, завідувач відділення реанімації Олешківської лікарні:

Ребенок доставлен в край важкому стані, без свидомости, давление не определяется, сатурация низкая. С явлением утопления в пресной воде. У загальному переохолодженні. Надана медпомощь - подача кислорода, стабилизация гемодинамики.

Рятівник Василя, через те що довго пробув у крижаній воді - захворів. Поспілкуватися з ним нам вдалося лише телефоном.

Дай Бог вам здоровья! Так получилось… Даже не знаю… - Мальчик как? - С мальчиком все нормально.

Давида з реанімації вже перевели у звичайну палату, він йде на поправку. Його брат і сестра відбулися переляком. Тепер жалкують, що знехтували правилами безпеки, яким їх навчали в школі.

Мирослава, постраждала: