На тлі бойкоту! У Пекіні - офіційно - стартували Зимові Олімпійські ігри. Церемонія відкриття відбулася на національному стадіоні столиці КНР. На ній присутніми були глава КНР і ще близько двадцяти лідерів з усього світу. А от представників майже всіх європейських країн, США, Канади й Австралії - ні. Чому - відповідь на це запитання та більше про церемонію відкриття - у сюжеті.

Під феєрверки, світлове шоу та оплески - на Національному стадіоні "Пташине гніздо" в Пекіні - офіційно - стартували Зимові Олімпійські ігри. В історії змагання - вони 24. І саме тут - за медалі вже розпочали боротьбу понад чотири тисячі спортсменів із 95 країн світу. На кону - 109 комплектів нагород - у 15 видах спорту.

Україну в Пекіні представляють 45 спортсменів, які покажуть себе в 12 дисциплінах. Серед них - біатлон, лижні перегони, сноубординг, скелетон, фігурне катання. На думку експертів, саме в біатлоні Україна має найбільше шансів здобути медалі.

На церемонії відкриття - голова КНР Сі Цзіньпінь прийняв близько 20 світових лідерів. Хоча більшість європейських країн, а також Сполучені Штати, Австралія і Канада - зимові Олімпійські ігри бойкотували. Усе - через порушення прав людини в Китаї. Йдеться і про уйгурів, і населення Гонконгу, і мусульманські меншини в провінції Сіньцзян. У Празі, Берліні, Токіо та ще низці міст - борці за права сьогодні навіть вийшли на протести.

Вероніка Сунова, організаторка протесту в Празі:

Ми хочемо показати, які злочини вчиняє влада Китаю. І це абсурд, що Олімпійські ігри, які є символом поваги та дружби, відбуваються в країні, яка просто нехтує правами людини, вчиняє геноцид і злочини проти людей.

Самі ж китайці проведенню змагань такого рівня - радіють.

Хуанг Чжінг, волонтерка:

Я вперше бачу спортивне змагання такого масштабу. І щаслива, що можу долучитися до Олімпіади. Я дуже пишаюся своєю країною. Як і всі ми, китайці.

Зимові Олімпійські ігри в Пекіні триватимуть до 20 лютого. Присутність глядачів на трибунах - обмежена через Covid-19. До слова, сьогодні в китайській столиці зафіксували понад 20 нових випадків інфікування коронавірусом серед персоналу, пов'язаного з проведенням змагань. Загалом - хворих уже понад триста.