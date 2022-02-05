Американский кинорежиссер Дэвид Линч сыграет одну из ролей в новом фильме Стивена Спилберга "Фабельманы" ("The Fabelmans"). Об этом сообщил журнал Variety.

Для Линча и Спилберга это будет первая совместная работа. Какую роль исполнит 76-летний автор культового сериала "Твин Пикс", не сообщается. Помимо Линча в фильме сыграют Мишель Уильямс и Сет Роген.

Премьера картины ожидается в ноябре 2022 года. О ее содержании мало что известно, сообщается лишь, что сценарий, написанный Спилбергом, частично автобиографичен.

"Фабельманы" - драма взросления, основанная на детских воспоминаниях Стивена Спилберга. Главный герой - юный киноман Сэмми, который мечтает сделать карьеру в Голливуде.

​Дэвид Линч известен в первую очередь как режиссер и сценарист. Наиболее известные режиссерские работы Дэвида Линча - сериал "Твин Пикс" (1990), фильмы "Человек-слон" (1980), "Синий бархат" (1986) "Дикие сердцем" (1990)", Малхолланд Драйв" (2001), "Шоссе в никуда" (1997) и "Простая история" (1999).

Как актер он участвовал в сериале "Твин Пикс". Линч также появлялся в нескольких короткометражных фильмах и озвучивал одного из героев мультсериала "Шоу Кливленда".

Последний фильм Стивена Спилберга - "Вестсайдская история", он вышел на экраны в декабре 2021 года.

Напомним, что в 2014 году журнал Forbes назвал Стивена Спилберга самой влиятельной знаменитостью.