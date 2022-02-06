14 лютого депутати можуть зібратися на позачергове засідання. Щоби заслухати керівників правоохоронних відомств стосовно скандалів із депутатами. Підтримує таку ініціативу і опозиція.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":

Скандали з депутатами: якими мають бути політичні наслідки?

То, что депутаты от "слуг" давно почувствовали себя в скобках "хозяевами жизни" и творят беззакония - это было ясно давно. Гораздо хуже другое, что оказывается, что эти случаи покрывались висшими должностными лицами страны и поэтому мы настаиваем и подпишемся на проведении внеочередного заседания. Чтобы был заслушан министр внутренных дел - как вообще происходило, как получалось так, что запись эта попала через полгода только в открытое пользование и люди увидели реально, что произошло.

Чому насправді Рада пішла на карантин?

Мы голосовали против этого решения, потому что такие долгие каникулы дополнительние под видом карантина в ситуации, когда страна находится в сложном положении - они недопустимы. Это стремление уйти от ответственности парламента в такой сложный период для страны, когда надо принимать решения и по миру, и по социальной поддержке людей.

Чи вірять жителі прикордоння у можливість повномасштабної війни?

Однозначно это политические спекуляции. И я очень доволен, что я когда приехал в Шостку - это 50 км до границы, Новгород-Северский, тоже около 50 км до границы с Россией - люди не боятся, люди не верят в это, люди живут повседневными проблемами: тарифы, цены, пенсии. Вот, что волнует людей. А вот весь этот психоз, который развели в Киеве – он, к счастью, до них не дошел.