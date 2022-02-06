Та найгучніший скандал тижня інший. Із народним депутатом Олександром Трухіним. Справу щодо ДТП за його участю нарешті зняли з гальм. Але не слідчі, а журналісти. Коли оприлюднили відео з боді-камери патрульного, який працював на місці аварії. І на кадрах - Трухін у всій красі: намагається "піти в ліс", наполегливо пропонує поліцейським гроші й козиряє зв'язками.

Після того, як вся країна побачила це - закрутилося. Проти Трухіна порушили кримінальне провадження за спробу дати хабаря, і одразу вигнали з партії "Слуг".

Однак низка питань досі без відповіді: чому весь цей час справу із ДТП намагалися зам'яти? Де майже півроку було це відео? І чому його оприлюднили лише зараз? Про цей та інші політично-корупційні детективи - Інна Томіна.

Найгучніший політико-кримінально-корупційний скандал тижня! Його герой - народний депутат Олександр Трухін. Аварія із ним сталася півроку тому, і від самого початку її намагалися зам'яти. Весь цей час слідство гальмувало. До 1 лютого. Коли несподівано оприлюднили "загублене" відео з нагрудної камери поліцейського.

-Принеси мне сумку из багажника. Принеси. - Ну обычная спортивная сумка. - Не надо. - Чего не надо? Там 150 тысяч.

За бонус у 150 тисяч (до речі, досі незрозуміло в якій валюті) Трухін намагається піти з місця аварії - "в ліс".

-Я на всякий случай сгружу вам 150. Оставите себе просто, как бонус. - Вы знаете, что камера снимает? - 150 вот этих конфет, шоколадок… Мне эта камера. А что? Я что-то противоправное делаю?

Сергій Петрик, патрульний:

В автомобілі знаходяться гроші в багажному відділені й за допомогою цих грошей я вирішу це питання. І нам пропонував, так і учасникам дорожньо-транспортної пригоди, що проблем ніяких не буде.

Сергій Петрик, поліцейський, камера якого й фіксувала всю цю розмову:

А в розмові Трухін переконує, що за кермом не сидів. І хоча свідки кажуть зворотнє, він тричі відмовляється проходити тест на алкодрагері.

-Нет, я отказываюсь, потому что не был за рулем. - До лікаря нарколога не бажаєте? - Ви відмовляєтесь? Відмовляєтесь, ще раз питаю? - Да.

Зрештою нардеп витягає козир - впливові зв'язки.

-Иди сюда. Давай я тихонечко сейчас в лес уйду. - Не получится. - Я с Денисом поговорою. - С каким?- С Монастырским.

І це мало вибуховий ефект - наступного дня соцемережі рясніють мемами.

Користувачі дивуються: чому слідство півроку було на якорі? Чому Трухін досі в статусі свідка? І чому відео оприлюднили лише зараз? У Держбюро розслідувань беруться пояснювати: відео поліція їм не показала.

Ольга Чиканова, речниця Державного бюро розслідування:

Слідчі ДБР допитували співробітника поліції, відео з особистої камери якого оприлюднили журналісти. На жаль, працівникам ДБР він не надав інформацію, яку повідомив журналістам.

Тарас Загородній, політичний експерт:

Так почекайте. Так не буває в житті. ДБР повинно було написати папір. Шановні МВС, надайте, будь ласка, відео.

Володимир Фесенко, політичний експерт:

Коли, як передали? Питання лише в тому, чи це відбулось з політичних мотивів або за гроші?

Далі ситуація розвивається блискавично. Трухіна виключають з фракції, а потім - і з партії. Більше того, під питанням і його членство у бюджетному комітеті.

Юлія Палійчук, речниця фракції "Слуга народу":

Розпочато процес виключення пана Трухіна зі складу депутатської фракції. Трухін є заступником голови бюджетного комітету. І рішення про те, чи залишиться він на своїй посаді, повинен прийняти комітет.

Сам Трухін здавати мандат не хоче. А позбавити його примусово не можна за законом, бо він - мажоритарник. На скандал реагує і президент Зеленський.

Володимир Зеленський, Президент України:

Я думаю, що всі одноголосно, мені здається, підтримують, щоби звільнити пана Трухіна з партії "Слуга народу". Я вважаю це ж питання справедливості. Всі повинні бути рівними перед законом. Ти - депутат, ти є прикладом і тому маєш нести особливу відповідальність. Я очікую саме таку реакцію наших правоохоронців і депутатів партії "Слуга народу".

Під кінець тижня заговорив і сам профільний міністр. Денис Монастирський каже - вражений. Про існування відео не знав ні сном, ні духом, побачив його лише зараз. На питання, чи дзвонив йому Трухін з траси - відповідає, ні!

Денис Монастирський, міністр внутрішніх справ України:

Я надзвичайно негативно ставлюся до будь-яких питань "порєшать". Мені з цього питання ніхто дзвонити не може і не буде. Якби він зателефонував мені, у той же момент був би "посланий".

Хто ж весь цей час покривав Трухіна? Бо навіть після самої аварії інформацію про неї почали зачищати з інформ-полі. І тоді теж був великий скандал.

Тарас Загородній, політичний експерт:

Як говоорять злі язики: пан Трухін відповідальний за тіньову касу щодо фінансування депутатів. Чому за нього так і почали заступатись..

Тепер цікаво, чи з'явиться чергове, третє, відео з місця аварії? Бо ж кадрів з камер на трасі нема. Одразу після ДТП сказали, що вони були.. відключені... І яке покарання все таки світить нардепу?

Тарас Загородній, політичний експерт:

Ну максимум йому може світити адмінпокарання. Що стосується політичної відповідальності, тут інша справа. Такі справи, вони б'ють по владі, тому шо це дуже емоційно, це дуже зрозуміло людям.

Володимир Фесенко, політичний експерт:

Скоріше за все, на перспективу це означає завершення політичної кар'єри. Але може бути така ситуація, що зараз від нього змушені позбутися, але якась непряма співпраця залишиться.

Та репутаційно ця історія точно матиме наслідки для влади.

Володимир Фесенко, політичний експерт:

Я думаю, що це інтрига не тільки проти президента, "слуг народу" . Це інтрига проти самого Трухіна. Тому що це людина, яка впливає на розподіл бюджетних коштів. Другий момент - це точно інтриги навколо МВС. І не випадково як тільки з'явилось відео, одразу пішла хвиля "треба звільнити міністра Монастирського".

І якби лише Трухіним єдиним. Дав жару й інший нардеп-"слуга" - Сергій Кузьміних. Уже завтра НАБУ чекає його на допит. Бо Кузьміних ще в січні погорів на хабарі у півмільйона гривень. За даними бюро, він сприяв певним приватним фірмам укладати тендери з житомирською лікарнею. Перцю справі додає і те, що Кузьміних - член Комітету з питань здоров'я нації та меддопомоги.

Сам нардеп слідчих вперто ігнорує, тож їм навіть довелося оголосити його в розшук. Щоправда, Кузьміних швидко знайшовся у віртуалі. Пише, що готовий прийти на допит. НАБУ - оприлюднило відео із передачею хабаря. Та експерти кажуть: у цьому й проблема:

Тарас Загородній, політичний експерт:

Як показує практика, коли НАБУ починає зливати записи, це закінчується нічим! Ми вже таких відео бачили купу- якісь гроші, незрозуміло, що, де, як, звідки.. статус цих грошей не визначений.

Скандально попрощався зі "слугами" й нардеп Олег Воронько. Кілька днів тому він відкрито підтримав новий політичний проект Дмитра Разумкова. По тому слідчі ДБР приходили до нього з обшуками. Закидали Вороньку підробку документів. Щоправда, підозри не вручили.

Тож вочевидь, що наступні кілька тижнів будуть продовження цих політичних детективів.