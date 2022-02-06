Центр політичного життя і найпопулярніше місце для політичних візитів. Київ. Цього тижня – Бориспіль щодня приймав літаки із закордонними гостями. Борис Джонсон, Матеуш Моравецький, Марк Рютте - і Реджеп Таїп Ердоган. Кожен із них засвідчував підтримку Україні й обіцяв допомогу. Деякі з цих зустрічей вже назвали... історичними. Зокрема, з британським прем'єром і турецьким президентом.

До речі, саме Стамбул може стати новим переговорним майданчиком замість Мінська. А Україна тепер виготовлятиме... Байрактари.

Крім того, невдовзі може виникнути новий міжнародний політичний союз - України, Польщі та Британії. Чому саме таке тріо? І в чому полягатиме співпраця? Більше про те, як минули високі візити цього тижня і кого чекаємо наступного? Яна Танчак розповість.

Яна Танчак, кореспондентка:

Цей тиждень знову ознаменувався для України небувалою кількістю візитів іноземних топ-політиків. Практично щодня в Маріїнському палаці велися перемовини, які вже називають історичними.

Тут, у Маріїнці,не встигали червону доріжку розстеляти! І всі гості до України їхали не з порожніми руками. Міністр оборони Канади Аніта Ананд пообіцяла відправити 60 своїх вояків, які тренуватимуть наших. Прем'єр Нідерландів Марк Рютте пообіцяв розширювати допомогу пораненим українським бійцям. А Польща - готова надати зброю!

Матеуш Моравецький, Голова Ради міністрів Республіки Польща:

Ми сьогодні стоїмо пліч-о-пліч з українською державою, щоб допомогти їй захистити себе перед загрозою з боку Північного сусіда. Ми готові передати Україні кількадесят тисяч артилерійських снарядів і набоїв, а також протиповітряні снаряди типу "Гром", легкі міномети і дрони.

Візит Матеуша Моравецького припав на той самий день, коли до Києва прилетів прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. І це не простий збіг.

Бо напередодні обговорювали створення нового політичного союзу Україна-Польща-Британія. Його навіть з трибуни Верховної Ради анонсував Володимир Зеленський. І про це ми поговоримо згодом.

А наразі - про те, якою була зустріч Зеленського та Джонсона?

Політики бачаться не вперше, восени 2020 українського президента приймали на Даунінг-стріт.

І навіть за протокольними кадрами можна зробити висновки: зустріч у Києві атмосферно теж була вдалою. Віч-на-віч політики говорили три години - потім вийшли до журналістів.

Володимир Зеленський, Президент України:

Прем'єр-міністр Борис Джонсон запевнив мене про всебічну підтримку суверенітету, територіальної цілісності і готовність до подальшої взаємодії зокрема і в рамках кримської платформи з метою деокупації нашого півострова і повернення всіх наших українських територій.

Борис Джонсон, Прем'єр-міністр Великої Британії:

Ми з іншими країнами готуємо пакет санкцій. Все це ми робимо, аби протистояти агресії. Ми всі єдині - і я, і європейські лідери і Сполучені Штати - Україна має сама визначати свою ідентичність. Важливо, щоб відбувалось дипломатичним шляхом.

І один із таких дипломатичних способів - об'єднання трьох: Україна, Польща та Велика Британія. Таке тріо може здатися... дивним. Та це лише на перший погляд.

Ми зустрічаємося з Анною під Києвом. Вона - полька. Приїхала до нас із Варшави викладати польську мову на рік. Але так захопилася Україною, що не помітила, як пролетіло вже 5.

Анна Оскєрко, викладач польської:

Україна має дуже намішаний етнічно соціум. У вас є багато культурних меншин, і це збагачує суспільство. Мені дуже подобається, що тут панує взаємна толерантність.

За роки життя в Києві Анна помітила: українці з поляками дуже схожі - мовою, культурою, традиціями. Вона щодня стежить за новинами. І останніми тижнями їй постійно дзвонять рідні та друзі. Просять повернутися до Польщі. Бо ж небезпека на порозі! Та жінка залишається.

Анна Оскєрко, викладач польської:

Я постійно читаю пресу, аналізую ситуацію. І сподіваюся, що цей конфлікт зрештою врегулюють. А Україна з Росією знайдуть компромісне рішення. Неможливо, щоб у 21-му столітті на західному кордоні Європи точилося збройне протистояння. Порушення рівноваги на українському кордоні автоматично порушує рівновагу і мир в Польщі, та в інших країнах Європи.

Прочитала Анна й останні новини - про створення союзу на трьох. Єднання із Польщею для неї цілком зрозуміле. Бо ми - споріднені народи, найближчі сусіди. Та й її батьківщина давно в Євросоюзі, і мати спільний кордон із агресором не хоче.

А до чого ж тут Велика Британія? Острівна - доволі далека і географічно, і культурно - від нас країна. Але це не так - запевняє мене Сергій Комісаренко. Перший посол України у Королівстві. До Лондона приїхав у 92-му.

Сергій Комісаренко, перший посол України у Великій Британії:

Я відразу відчув дуже великий інтерес до України.На жаль, це не було занадто взаємно в якомусь сенсі. Я завжди намагався переконати і керівництво нашої країни, і керівництво нашого Міністерства закордонних справ в тому, що Британія є одним з найбільших вигідних і найбільш цікавих стратегічних партнерів України.

Україною цікавилася і королева Єлизавета Друга. До неї на аудієнції Сергій Комісаренко ходив кілька разів на рік.

Сергій Комісаренко, перший посол України у Великій Британії:

Це копія, оригінал в мене вдома. Це подарунок королеви, коли, як я вам казав, відвідали її в лютому 1998 році. Це є подарунок. Це вважається дуже красивий подарунок, її величність подарувала мені і її чоловік. Бачите, Єлизавета і Філіп, 98-ий рік. Але це копія, оригінал в мене трошки більшого розміру.

До того ж, каже пан Комісаренко, українсько-польсько-британський союз - не новий!

Сергій Комісаренко, перший посол України у Великій Британії:

У нас встановилися дуже гарні стосунки саме в галузі оборони. Тобто я мушу сказати, що зараз те, що відбувається ось, оголошення про те, що в нас буде плідна співдружність між Британією, Польшею та Україною чи Україною-Польшею-Британією, вона вже тоді була. Спочатку це була співпраця між Міністерствами оборони, між вояками, між військовими силами Британії і України, потім до них приєдналися і Польща. І ми проводили навіть спільні військові змагання навчання зокрема в Яворові - в 1995 чи 1996 році я був на цих військових змаганнях, мене запросили і був разом з заступником міністра оборони Великобританії. Спочатку ці змагання, ці навчання, ця співпраця була Україна-Британія, а потім приєдналася Польша. Тобто це має коріння своє, щонайменше 27-28 років.

Велика Британія мислить стратегічно. І неодноразово називала Україну оплотом безпеки в Європі. І зараз після Брекзиту хоче відновити свій вплив. Та й відносини англійців з росіянами теплими не назвеш. Особливо після отруєння у Солсбері.

Та попри гучні анонси й візити цей потрійний союз поки що лише на словах. Офіційна причина - на ковід захворіла міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс. Але склався інший союз: Україна-Туреччина.

Реджепа Таїпа Ердогана Київ приймав у четвер. Результат - 4 підписані угоди! Турецький ринок відкрився для дев'яноста п'яти відсотків українських товарів! А знамениті безпілотники Байрактари виготовлятимуть у нас.

Олексій Резніков, міністр оборони України:

Наступне покоління використовуватиме українські двигуни виробництва "Мотор Січ". Це вже, по суті, будуть українсько-турецькі Bayraktar з точки зору технологічного наповнення.

Ердоган навіть пропонує себе на роль... посередника між Україною та Росією.

Реджеп Таїп Ердоган, Президент Туреччини:

Туреччина готова робити все належне, щоб закінчилась криза двох сусідніх країн. Ми із задоволенням організуємо в Туреччині саміт на рівні лідерів або перемови на технічному рівні. Адже Туреччина діє виходячи з того, як знизити градус напруги, замість того, щоб роздмухувати пожежу.

Володимир Зеленський, Президент України:

Хочу подякувати президенту Ердогану за ініціативу стати посередником між Україною і Росією на шляху до завершення війни.

Володимир Зеленський не проти сісти за стіл переговорів із Путіним на турецькій території. Та й у Кремлі цю пропозицію Ердогана не відкидають.

Тож замість Мінська тепер може з'явитися новий переговорний майданчик. Стамбул.

Яна Танчак, кореспондентка: