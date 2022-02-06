Армійці та волонтери влаштовують по всій країні курси з цивільного захисту [ Редактировать ]
Не панікуй, готуйся! На тлі новин про скупчення російських солдатів біля східних кордонів та ймовірну ескалацію армійці та волонтери влаштовують по всій країні курси з цивільного захисту. Один з таких вишколів був сьогодні у Києві - провели його Громадський штаб оборони, спільно з Нацкорпусом.
Участь у тренуванні взяли майже півтисячі українців - і чоловіків, і жінок. Серед викладачів - професійні інструктори та учасники бойових дій. Охочих навчали і поводитися зі зброєю, і надавати першу медичну допомогу.
Андрій Білецький, лідер "Національного корпусу":
Що робити, як робити, мати можливість надати близьким, родичам, або, на приклад, постороннім людям, які постраждають, першу медичну допомогу. Це надзвичайно важливо. Тому тут різні рівні і абсолютно різні рівні підготовки, яка стосується не тільки армійської підготовки, але й також цивільної оборони і особлива увага приділена медичній підготовці.
Владислав Соболевський, майор Національної гвардії України:
Бачу, насправді людей і зовсім молодих, і вже літніх - це, насправді, хороший показник. Всі готові битися за власну країну - іншої у нас немає. І, чи то будуть танки, чи якійсь проросійські сили в Україні, ми готові до всього.
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