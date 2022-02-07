Макрон обсудил Украину с Байденом перед визитом в Россию [ Редактировать ]
В воскресенье, 6 февраля, президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Об этом сообщает пресс-службаБелого дома.
Основной темой беседы двух лидеров стало обсуждение ситуации на границе Украины с Россией.
Оба лидера обсудили дипломатические усилия, а также усилия по сдерживанию в ответ на продолжающееся наращивание сил России около границ с Украиной.
Белый дом сообщает, что Байден и Макрон "выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины".
Кроме того, президенты двух стран выразили готовность продолжить консультации с союзниками и партнерами.
Разговор президента Франции и генсека НАТО состоялся в преддверии визита Макрона в Москву (7 февраля) и Киев (8 февраля).
Официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь заявил, что визиты Макрона в Россию и Украину станут продолжением усилий Парижа по деэскалации ситуации вокруг Украины.
Как сообщали "Подробности", генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пригрозил России "высокой ценой" в случае эскалации в Украине. При этом он подчеркнул, что все страны-члены Альянса едины в таком решении.
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