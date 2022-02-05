Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Франции Эмманюэль Макрон обсудили ситуацию на границе Украины перед визитом президента Франции в Россию. Об этом Столтенберг написал в субботу в Twitter.

Провел хороший телефонный разговор с президентом Эмманюэлем Макроном о размещении российских сил на территории и вокруг Украины. Я приветствую его личную приверженность к двойному подходу НАТО к России, основанное на диалоге и сдерживании. Единство НАТО имеет ключевое значение в этот критический момент.

В Елисейском дворце заявили, что в ходе разговора Макрон подчеркнул необходимость "продолжать усилия по снижению напряженности в регионе через диалог". Также он заявил о важности соблюдения "основных принципов европейской безопасности и суверенитета государств".

Разговор президента Франции и генсека НАТО состоялся в преддверии визита Макрона в Москву (7 февраля) и Киев (8 февраля).

Официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь заявил, что визиты Макрона в Россию и Украину станут продолжением усилий Парижа по деэскалации ситуации вокруг Украины.

Как сообщали "Подробности", генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пригрозил России "высокой ценой" в случае эскалации в Украине. При этом он подчеркнул, что все страны-члены Альянса едины в таком решении.