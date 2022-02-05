Макрон обсудил со Столтенбергом ситуацию вокруг Украины [ Редактировать ]
Источник: OTAN
Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Франции Эмманюэль Макрон обсудили ситуацию на границе Украины перед визитом президента Франции в Россию. Об этом Столтенберг написал в субботу в Twitter.
Провел хороший телефонный разговор с президентом Эмманюэлем Макроном о размещении российских сил на территории и вокруг Украины. Я приветствую его личную приверженность к двойному подходу НАТО к России, основанное на диалоге и сдерживании. Единство НАТО имеет ключевое значение в этот критический момент.
В Елисейском дворце заявили, что в ходе разговора Макрон подчеркнул необходимость "продолжать усилия по снижению напряженности в регионе через диалог". Также он заявил о важности соблюдения "основных принципов европейской безопасности и суверенитета государств".
Разговор президента Франции и генсека НАТО состоялся в преддверии визита Макрона в Москву (7 февраля) и Киев (8 февраля).
Официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь заявил, что визиты Макрона в Россию и Украину станут продолжением усилий Парижа по деэскалации ситуации вокруг Украины.
Как сообщали "Подробности", генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пригрозил России "высокой ценой" в случае эскалации в Украине. При этом он подчеркнул, что все страны-члены Альянса едины в таком решении.
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