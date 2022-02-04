Президент Франции Эммануэль Макрон посетит Россию и Украину в начале следующей недели.

Ожидается, что глава Франции посетит Россию 7 февраля и встретится с президентом Путиным, а Украину прибудет 8 февраля.

3 февраля Макрон провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудил вопросы, касающиеся переговоров Москвы с США и НАТО о гарантиях безопасности, а также ситуации вокруг Украины.

Также, 3 февраля президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон провели второй телефонный разговор за неделю. На нем обсуждалась активизация "нормандского формата".

"Продолжили диалог с Эммануэлем Макроном по противодействию вызовам безопасности и активизации мирного процесса в пределах нормандского формата. Согласовали дальнейшие совместные шаги по поддержанию устойчивости Украины и усилению финансового и экономического взаимодействия", - отметил Владимир Зеленский.

Также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина в Турцию.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.