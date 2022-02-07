Черговий американський літак з військовою допомогою приземлився у Борисполі [ Редактировать ]
У Борисполі приземлився черговий американський літак з військовою допомогою. Доправив 86 тонн боєприпасів. Як повідомляє посольство США в Україні, це вже восьмий борт з безпековою поміччю від Сполучених Штатів. У дипмісії підкреслили, що Вашингтон стоїть пліч-о-пліч з Україною, доки та захищає свій суверенітет та територіальну цілісність. Вже надали 650 тонн боєприпасів. І обіцяли надіслати ще.
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Загалом станом на сьогодні Україна отримала приблизно 500 тонн оборонної амуніції від США.
Україна запросила у Заходу - великомасштабне постачання зброї для захисту від можливого нападу Росії. Звернулася і до Німеччини. Та Берлін - Києву у зброї відмовив, натомість надішле - п'ять тисяч шоломів...
За його словами, у четвертому транші від Сполучених Штатів передбачені й оборонні, і наступальні засоби. У попередньому - були три сотні протитанкових ракетних комплексів "Джавелін".
Саме ці протитанкові ракетні комплекси були на борту, який прибув напередодні зі США. Усього літаком доправили 79 тонн озброєння.
Три сотні "Джавелінів" уже в Україні. Літак з протитанковими ракетними комплексами - зустрічали у Борисполі представники вітчизняного Міноборони, а також делегація посольства США в Україні.