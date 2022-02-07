В метро Киева появился необычный мурал [ Редактировать ]
В столичном метрополитене появился необычный мурал - реклама игры Horizon Forbidden West. Выход продолжения серии запланирован уже на 18 февраля 2022 года.
Масштабное граффити расположено в переходе метро между станциями "Крещатик" и "Майдан независимости".
На стенах подземки появилась главная героиня серии - Элой, а также различные работы, которые ожидаются в новой части.
В Horizon Forbidden West будет более 40 видов новых работ, которые, кстати, также изображены на мурале. К примеру, в предыдущей части игры было 26 видов противников.
Ранее мы писали о том, как мурал в городе Толедо штата Огайо, посвященный убитому Джорджу Флойду, разрушился в результате удара молнии.
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