В ночь на среду, 30 июня, в Киевской области, в Обуховском районе, в городе Кагарлык, молния попала в движущийся автомобиль. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

По предварительной информации, в салоне авто были четверо пассажиров.

После удара молнии легковушка слетела с трассы и столкнулась с деревом, но обошлось без жертв. На дороге образовалась пробка. На месте работали спецслужбы для устранения последствий аварии.

Как сообщали "Подробности", в селе Зубринка Житомирского района от удара молнии сгорел жилой дом.

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