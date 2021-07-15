Мурал в городе Толедо штата Огайо, посвященный убитому Джорджу Флойду, разрушился в результате удара молнии. Природное явление уничтожило часть стены здания, превратив ее в испепеленные руины, сообщает USA Today.

Разрушенный мурал

Мурал был написан в июле 2020 года художником Дэвидом Россом. Это было место затем стало популярным для проведения поминальных служб в честь Флойда. Узнав о случившемся, мастер пообещал нарисовать другую картину с изображением "народного мученика".

Руководство Толедо пообещало помощь художнику, "чтобы можно было услышать послание, лежащее в основе этого произведения искусства", - говорится в заявлении мэра Уэйд Капшукевич.

46-летний Джордж Флойд был убит полицейским Миннеаполиса Дереком Човеном в 2020 году.

Шовен был признан виновным в убийстве и приговорен к 22,5 годам тюремного заключения.

Мурал до разрушения

Смерть Флойда вызвала протесты не только в США, но и во всем мире и призывы к изменениям в полиции США, а также подняла неудобные вопросы расизма и нетерпимости к разным меньшинствам.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как в Амстердаме тысячи людей вышли на улицы в поддержку протестов в США.

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