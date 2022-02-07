Відсьогодні програма "єПідтримка" запрацювала і для підлітків від 14 років. Молодь, окрім стандартних категорій може витратити свою вакцинну тисячу на освітні курси, шкільне приладдя та канцелярські вироби. Також уряд незабаром планує дозволити людям з інвалідністю І-ї та ІІ-ї груп на кошти від щеплення купувати ліки. Наразі таке право мають тільки пенсіонери.

А з квітня в Україні для того, щоб придбати антибіотик, потрібно буде мати електронний рецепт. Чому та як його отримати - дізнавалася Лариса Золотарюк.

Лариса Золотарюк, кореспондентка:

Антибіотики в Україні планують продавати лише за рецептом лікаря. Відповідну систему електронних рецептів уже розробляють. Запрацювати вона має з 1 квітня.

Новація Міністерства охорони здоров'я видається медикам слушною. Адже українці й справді зловживають антибіотиками. Особливо після початку пандемії ковіду.

Альона Ворона, лікар-терапевт:

Можливо, найближчим часом стикнемося з антибіотикорезистентністю. Тобто, занадто часте і непотрібне використання антибіотиків призводить до того, що бактерії адаптуються. При лікуванні якоїсь банальної інфекції нам доведеться використовувати спеціалізовані антибіотики. Або використовувати дуже дороговартісні препарати.

Електронний рецепт можна буде отримати у будь-якого лікаря. Не обов'язково у свого сімейного. Проте пацієнту необхідно бути зареєстрованим в електронній системі охорони здоров'я. В документі зазначатиметься не конкретна торгова марка препарату, а активна речовина, її лікарська форма й дозування.

Марія Карчевич, заступник міністра з питань цифрового розвитку:

З квітня усі аптеки зобов'язані підключитись до електронної системи охорони здоров'я та погашати електронні рецепти.

Ця система потрібна для того, щоби держава могла контролювати аптеки. Тих, хто відпускатиме антибіотики без рецептів, штрафуватимуть.

Марія Карчевич, заступник міністра з питань цифрового розвитку:

Якщо мова йде про перше порушення протягом року, то це штраф 5100 гривень. Якщо друге порушення, то більше 10 тисяч гривень. На державному рівні такі функції покладені на Держлікслужбу.

В Аптечній професійній асоціації України кажуть: боротьба із самолікуванням - річ хороша. Але пильнувати треба не тільки аптекарів, а й лікарів.

Володимир Руденко, директор Аптечної професійної асоціації України:

Такі ж санкції повинні мати і лікарі у випадку не виписування електронних рецептів. Тому що проблема така сьогодні існує. Рецепти просто не виписують.

Електронні рецепти на антибіотики - це лише початок. В осяжній перспективі уряд планує також встановити аналогічний контроль для інших потенційно небезпечних препаратів.

Марія Карчевич, заступник міністра з питань цифрового розвитку:

Ми хочемо влітку запустити проект електронного рецепту на всі психотропні і наркотичні лікарські засоби. А восени цього року ми говоримо про запуск електронного рецепту на рецепторні препарати.

Всесвітня організація охорони здоров'я називає проблему невиправданого і надмірного вживання медпрепаратів однією з десяти глобальних загроз для людства. Тепер з нею почали боротися і в Україні.