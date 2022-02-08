Риск заболеть гриппом с коронавирусом: Ляшко назвал последствия [ Редактировать ]
Во вторник, 8 февраля, глава Минздрава Украины Виктор Ляшко заявил, что в Украине очень высокий уровень интенсивности эпидпроцесса острых респираторных вирусных инфекций. Об этом стало известно в ходе брифинга министра.
По его словам, есть риск одновременно заболеть COVID-19 и гриппом. Он также отметил, что важно придерживаться всех противоэпидемических правил, ведь риск заболеть COVID-19, гриппом или любым другим вирусом респираторной группы инфекций остается высоким.
Кроме того, есть риск одновременно заболеть COVID-19 и гриппом. Оба возбудители могут привести к появлению пневмонии, дыхательной недостаточности и иметь длительные последствия для здоровья.
Кроме того, Ляшко обратился к украинцам с просьбой следить за своим здоровьем и оставаться дома при первых симптомах вирусного заболевания.
По словам Виктора Ляшко в ближайшие недели суточное количество больных COVID-19 может возрасти до 60 тысяч. Ситуация с коронавирусом стабилизируется в начале весны.
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