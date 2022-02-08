Во вторник, 8 февраля, глава Минздрава Украины Виктор Ляшко заявил, что в Украине очень высокий уровень интенсивности эпидпроцесса острых респираторных вирусных инфекций. Об этом стало известно в ходе брифинга министра.

По его словам, есть риск одновременно заболеть COVID-19 и гриппом. Он также отметил, что важно придерживаться всех противоэпидемических правил, ведь риск заболеть COVID-19, гриппом или любым другим вирусом респираторной группы инфекций остается высоким.

Кроме того, есть риск одновременно заболеть COVID-19 и гриппом. Оба возбудители могут привести к появлению пневмонии, дыхательной недостаточности и иметь длительные последствия для здоровья.

Кроме того, Ляшко обратился к украинцам с просьбой следить за своим здоровьем и оставаться дома при первых симптомах вирусного заболевания.

По словам Виктора Ляшко в ближайшие недели суточное количество больных COVID-19 может возрасти до 60 тысяч. Ситуация с коронавирусом стабилизируется в начале весны.

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