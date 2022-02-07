Ученые доказали, что физические нагрузки снижают риск заражения коронавирусом [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
Физическая нагрузка помогает снизить риск заражения COVID-19. К такому выводу пришли ученые из Университетской клиники Наварры (Испания).
Во время занятий спортом увеличивается выработка гормонов FNDC4 и FNDC5, которые снижают вероятность заболевания. Пациенты с ожирением, напротив, больше подвержены заражению, чем люди с нормальным весом.
Гормоны, вырабатываемые во время физических упражнений, снижают возможность заражения коронавирусом SARS-CoV-2 и осложнений в случае заболевания COVID-19, а также уменьшают воспаление и гибель клеток при инфекции.
По данным испанских ученых, больше всего коронавирусу подвержены пациенты с ожирением, поскольку "жировые клетки этих пациентов способны вырабатывать больше воспалительных молекул, чем у людей с нормальным весом". Кроме того, пациенты с ожирением чаще болеют с осложнениями.
Напомним, что за минувшие сутки, 6 февраля, в Украине зафиксировали 23 378 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них детей - 2 242, медработников - 394.
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