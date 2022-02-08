В Украине за прошлые сутки, 7 февраля, зафиксировано 34 353 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 3 095, медработников - 955).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.



63 919 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 19 526 человек, вторую дозу - 28 877 человек, дополнительную дозу получили 543 человека, бустерную дозу - 14 973 человека.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 2 168 человек;

летальных случаев - 255;

выздоровели - 15 193 человек.

За все время пандемии в Украине:



заболели – 4 341 790 человек;

выздоровели – 3 696 285 человек;

летальных исходов – 101 647

проведено ПЦР-тестов – 18 672 736.

С начала вакцинальной кампании привито 15 478 008 человек, из них получили первую дозу – 15 478 006 человек, получили две дозы – 14 809 443 человека, получили дополнительную дозу – 20 875 человек, бустерную дозу – 474 203 человека. В общей сложности проведено 30 782 527 прививок.

Напомним, что за 6 февраля, в Украине зафиксировали 23 378 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них детей - 2 242, медработников - 394.

По словам Виктора Ляшко в ближайшие недели суточное количество больных COVID-19 может возрасти до 60 тысяч. Ситуация с коронавирусом стабилизируется в начале весны.

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