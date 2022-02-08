Во вторник, 8 февраля, и.о. первого замглавы украинской делегации в ТКГ Андрей Костин заявил о том, что встреча "нормандской четверки" на уровне советников может состояться на этой неделе. В Украине озвучили ожидания от новых переговоров.

Мы можем иметь очень большие ожидания, но давайте говорить о реалистичном сценарии. Самая главная тема - это все-таки разблокирование Россией решения гуманитарных вопросов.

В частности, будет поднят вопрос о необходимости неукоснительного соблюдения режима прекращения огня.

Здесь важен и сам факт проведения встречи в Париже, в живом формате - впервые за год. К тому же, эффективность живых встреч выше, чем в режиме видеоконференции. Впервые за два года встреч в нормандском формате появилось согласованное заявление.

Читайте также, руководитель Офиса президента Андрей Ермак получил положительный тест на коронавирус. На следующей неделе он должен участвовать во встрече политических советников лидеров Украины, Германии, Франции и России в Берлине.

Кроме того, постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер заявил, что следующая встреча советников "нормандской четверки" состоится в Берлине. Встреча запланирована на 10 февраля, Франция будет делать все возможное, чтобы способствовать эскалации ситуации вокруг Украины.

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