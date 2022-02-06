Ермак уже идет на поправку и намерен отправиться в Берлин/ фото: УНИАН

Глава офиса президента Андрей Ермак идет на поправку после заболевания коронавирусной инфекцией, в связи с чем нормандская встреча не будет отменена либо перенесена. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники.

По словам источника, Ермак уже идет на поправку и намерен отправиться в Берлин, чтобы принять участие в переговорах.

Отмечается, что нормандская встреча политических советников пройдет по плану 10 февраля 2022 года. Известно. что Нормандская встреча в Берлине должна стать продолжением контактов, которые прошли в Париже при участии политических советников президентов Украины, России, Франции и Германии.

Читайте также, руководитель Офиса президента Андрей Ермак получил положительный тест на коронавирус. На следующей неделе он должен участвовать во встрече политических советников лидеров Украины, Германии, Франции и России в Берлине.

Кроме того, постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер заявил, что следующая встреча советников "нормандской четверки" состоится в Берлине. Встреча запланирована на 10 февраля, Франция будет делать все возможное, чтобы способствовать эскалации ситуации вокруг Украины.