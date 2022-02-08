Зеленский отменил встречу с главой МИД Германии из-за "Северного потока" - CNN [ Редактировать ]
Источник: Министерство иностранных дел
Президент Украины Владимир Зеленский отменил встречу с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок из-за несогласия с позицией Германии по вопросам санкций в отношении газопровода "Северный поток - 2" и по оказанию военной помощи Киеву. Об этом заявил ведущий телеканала CNN Джейк Тэппер со ссылкой на источник в правительстве Украины.
Президент Зеленский отменил свою встречу с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок из-за того, что та отказалась заявлять, что Германия откажется от газопровода "Северный поток -2", если Россия совершит вторжение, а также из-за отказа Германии предоставлять Киеву любую военную помощь.
Тэппер сообщил, что официально отмену встречи объяснили изменениями в графике, однако по информации его источника, "это было сделано (Зеленским) намеренно".
Германия в Восточной Европе и Киеве все больше воспринимается как союзник России, а не западный союзник.
Анналена Бербок сообщила, что не смогла провести встречу с Зеленским, поскольку изначально в ней должен был принимать участие и ее французский коллега Жан-Ив Ле Дриан, однако у французской стороны изменились планы.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал "не создавать какую-то конспирологию вокруг этого".
Как сообщали "Подробности", по итогам встречи с Анналеной Бербок Кулеба заявил, что уступки по вопросу территориальной целостности Украины и начало диалога с непризнанными "республиками" на Донбассе - это "красные линии", которые Киев переступать не будет.
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