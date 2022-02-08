Екстремальна школа. На Буковині діти вчаться в дерев'яній споруді, яку майже неможливо опалювати. У сильні холоди батьки навіть відмовляються пускати їх на уроки. І це при тому, що поруч - нова велика школа. Щоправда, недобудована.

Чому вона стоїть закинутою вже 15 років? І чи є шанси нарешті довести її до ладу? Розповість Ольга Лучек.

Тріщить і розсипається. Підпирають і латають будівлю з усіх боків як можуть. Це школа в Давидівці, на Буковині. Роками влада змінювалась, а от обіцянки побудувати нову - жодна так і не виконала.

Марія Семенюк, директорка давидівської школи:

Перший корпус деревˈяний біля дороги з 1932 року, він взагалі не з нової деревини будувався, а з бувшої у використанні, звозили забирали у людей і з того будували школу. У нашій школі навчається 155 дітей, більше ста навчається у сусідніх школах, оскільки тут і місця не вистачає, і якщо взяти умови, холод, дискомфорт такий...

Обігрівають класи пічками, але дуже розпалювати їх не можна, бо руйнуються, та й тепла від них катма.

Ольга Лучек, кореспондентка:

Потріскані стіни, грибок, а температура у класах - градусів 6. Наша знімальна група провела тут кілька хвилин і вже добряче змерзла, а діти постійно вчаться в таких умовах. Давидівська школа вже пів століття чекає на ремонт.

Марія Семенюк, директорка давидівської школи:

Холодно…надзвичайно холодно, ось тут можете подивитися: влітку, у серпні місяці, коли ми робили ремонт, засипали гравієм, і неодноразово, він тікає, стіна відходить, звідти тягне холодом. Шпари великі, теж тягне, вікна, як бачите, мабуть, відколи ця школа існує. І коли вже приходиться ставити подвійні вікна, то ми думаємо як же їх прикріпити, бо вже нічого не тримається.

Учителі кажуть: такі умови впливають і на успішність школярів.

Олена Кушнір, вчителька давидівської школи:

Елементарне: діти замерзають, діти на уроках не можуть ручку тримати у руках добре, жаліються, коли дуже погані погодні умови, то батьки віддають перевагу, щоб діти залишалися вдома.

Та ще й вбиральня - на вулиці. Бігти до неї триста метрів. 12-річна Мар'яна до таких умов уже звикла.

Мар'яна, учениця давидівської школи:

Умови не такі, хотілося щоб було краще, ходимо одягнуті у класах.

Марія - випускниця цього освітнього закладу. Пригадує: і кількадесят років тому чула обіцянки про будівництво нової школи. Зараз жінка вже закінчила університет і працює медсестрою в місцевому фельдшерсько-акушерському пункті. Розповідає: до неї часто звертаються зі скаргами, що діти в школі застуджуються. Чимало з них мають хронічні бронхіти.

Марія, медсестра:

От можу взяти за один тиждень скільки дітей, це більшість як іде - 10-12 дітей за тиждень хворіють. З ГРВІ, бронхіти.

Мар'яна, мати учениці давидівської школи:

До школи не пускаю, бо дуже холодно в школі. Замерзають, у мене дитина хвора бронхітом.

Нову школу все-таки почали будувати - ще 2007-го. Але завершити роботи - грошей забракло. І будівля стала руйнуватися: шибки розбиті, стіни вкриті пліснявою.

Ігор Матейчук, голова Сторожинецької громади:

Проектна документація відкоригована, пройшла експертизу, оголошений тендер на сто мільйонів 250 тисяч. Тому є дуже велика надія, що ми у цьому році почнемо хоча б її будувати.

Школу-довгобуд обіцяють завершити у 2023-му році. Жителі Давидівки сподіваються, так воно й буде. Принаймні тендер на її добудову вже оголосили.