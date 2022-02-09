В среду, 9 февраля, работа морских портов в двух областях Украины оказалась парализованна из-за снега и тумана. Речь идет о портах Одессы, Черноморска и Мариуполя. там пришлось ограничить грузовые операции с зерном.

Об этом сообщает пресс-служба Администрации морских портов Украины.

По информации диспетчерской службы, на 08:00 09.02.22: порты работают без ограничений, за исключением портов Одесса, Черноморск и Мариуполь, в которых ограничены грузовые операции с зерном (снег, туман).

При этом в АМПУ добавили, что проход через гирло "Быстрое" также закрыт из-за сильного ветра. В то же время Бугско-Днепровско-Лиманский канал и Херсонский морской канал открыты.

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