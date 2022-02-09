Российских фигуристов оставили без олимпийского "золота" из-за марихуаны [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
Церемония награждения российских фигуристов, выигравших командный турнир на Олимпийских играх в Пекине, задержана из-за проблем с допинг-тестом одного из спортсменов. Об этом сообщает портал Inside The Games со ссылкой на Международный союз конькобежцев (ISU).
Глава пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марка Адамса подтвердил эту информацию.
Ситуация имеет юридические последствия, и я не могу говорить об этом детально в данный момент. Мы работаем над решением проблемы.
Причина задержки кроется в сомнительном допинг-тесте одного из российских спортсменов, взятом еще до Олимпиады. Речь идет о тесте на наркотики, который выявил марихуану, выяснили журналисты.
После этого российские СМИ и чиновники принялись обелять спортсменов. Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко так прокомментировала скандал порталу Metaratings.ru:
Я слышала, что пока это предположительно. Марихуана вообще, по-моему, во всем мире разрешена и допингом, относящемуся к спорту, не считается. Но в это надо вникать. Я не обладаю достоверной информацией, но могу сказать, что от всего этого нахожусь просто в шоке. Мы уже устали от гнетущей информации, всем это поднадоело - всплывает и опять. Не хочется это комментировать. Печально, что еще можно сказать.
Как сообщали "Подробности", в январе 2021 года крупнейшая бойцовская организация мира Ultimate Fighting Championship заявила, что больше не будет наказывать спортсменов за употребление каннабиса.
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