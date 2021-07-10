Белый дом планирует встречу с представителями Всемирного антидопингового агентства (WADA), чтобы обсудить ослабление ограничений на употребление марихуаны атлетами. Об этом сообщает Financial Times.

Запрос на встречу от представителей администрации президента США Джо Байдена поступил после того, как американскую легкоатлетку Шакарри Ричардсон дисквалифицировали и отстранили от Олимпиады в Токио. В крови у бегуньи, которая считалась фаворитом в забеге на 100 метров, нашли следы марихуаны.

Шакарри Ричардсон

Оправдываться за употребление "травки" атлетка не стала.

Я знаю, что сделала. Я не оправдываюсь. В моем случае я не ищу сочувствия.

Петицию о том, чтобы Ричардсон вернули в состав олимпийской сборной США подписало свыше 560 тыс. американцев. Представители Антидопингового агентства США выразили разочарование из-за отстранения бегуньи и призвали WADA изменить правила "в отношении марихуаны".

"Травка" по-прежнему запрещена WADA в некоторых видах спорта. На данный момент 19 американских штатов полностью легализовали употребление марихуаны.

Напомним, что в январе 2021 года крупнейшая бойцовская организация мира UFC легализировал марихуану - курение "травки" больше не допинг.

Ранее сообщалось, что бронзовый призер чемпионата Европы по боксу Евгений Барабанов сдал положительный тест на допинг и отстранен от соревнований на два года.