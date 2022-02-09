12 февраля Украина выберет своего представителя, который отправится в Турин на песенный конкурс "Евровидение-2022".

Финал Нацотбора состоится в субботу вечером, и в нем будут соревноваться 8 украинских артистов. За несколько дней до отборочного концерта букмекеры дали свои прогнозы на вероятного победителя.

Лидирует в рейтинге, опубликованном на Instagram-странице конкурса в Украине, рэп-исполнительница Алина Паш (31%).

Не сильно отстает ROXOLANA (23%) - еще одна фаворитка Нацотбора.

Третью строчку занимает Kalush Orchestra (14%), на четвертом месте оказался Michael Soul (9%) и замыкает пятерку Cloudless (7%).

7% также набрал WELLBOY.

Barleben и Our Atlantic - по 5%.

Представителя Украины на "Евровидении-2022" выберут после голосования телезрителей и жюри (в этом году - Тина Кароль, Джамала и Ярослав Лодыгин).

Все оценки суммируются и победит тот, у кого будет самый высокий балл. Если несколько исполнителей наберет одинаковое количество баллов, то на конкурс поедет артист, у которого будет самая высокая оценка от зрителей.

Напомним, полуфиналы "Евровидения-2022" пройдут 10 и 12 мая, а финал - 14 мая в арене Pala Olimpico.

Кто представит Украину на "Евровидении-2022" - станет известно 12 февраля.

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