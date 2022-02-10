Карантинное зонирование в Украине обновили [ Редактировать ]
В четверг, 10 февраля, Министерство здравоохранения обновило данные эпидемиологической ситуации в Украине. Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.
Сейчас только одна область находится в "желтой" зоне карантина, две в "красной", а остальные - "оранжевые".
"Желтая" зона
- Полтавская область
Сейчас в этой зоне карантина находится только одна область, хотя еще вчера в нее входили Кировоградская, Днепропетровская, Запорожская области.
"Оранжевая" зона
Сейчас эта зона картину охватывает наибольшее количество регионов Украины, а именно г. Киев и такие области:
- Винницкая,
- Волынская,
- Днепропетровская,
- Донецкая,
- Житомирская,
- Закарпатская,
- Запорожская,
- Киевская,
- Кировоградская,
- Луганская,
- Львовская,
- Николаевская,
- Одесская,
- Сумская,
- Тернопольская,
- Харьковская,
- Херсонская,
- Хмельницкая,
- Черкасская,
- Черновицкая,
- Черниговская.
"Красная" зона
В зоне карантина с самыми жесткими ограничениями сейчас находятся две области:
- Ивано-Франковская,
- Ривненская.
Уже в пятницу, 11 февраля, "красная зона" будет расширена. Ограничения усилят в:
- Закарпатской,
- Луганской,
- Хмельницкой области.
Напомним, что от коронавируса привили половину населения мира. Ранее мы писали о том, что Киевская область перейдет в "красную зону" карантинных ограничений.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В пятницу, 4 февраля, заместитель главы КГГА Анна Старостенко призвала киевлян оставаться дома
В пятницу, 4 февраля, главный санврач Украины Игорь Кузин заявил, что Госкомиссия ТЭБ и ЧС рассмотрит перевод регионов в "красную" зону карантина
В "красной" зоне две области. За сутки ситуация ухудшилась в Николаевской области, которая с "желтой" перешла в "оранжевую" зону
По состоянию на четверг, 27 января, в "красной" зоне карантина уже две области
В четверг, 27 января, в Ривненской области начал действовать "красный" уровень эпидемиологической ситуации