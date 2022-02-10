В четверг, 10 февраля, Министерство здравоохранения обновило данные эпидемиологической ситуации в Украине. Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.

Сейчас только одна область находится в "желтой" зоне карантина, две в "красной", а остальные - "оранжевые".

"Желтая" зона

Полтавская область

Сейчас в этой зоне карантина находится только одна область, хотя еще вчера в нее входили Кировоградская, Днепропетровская, Запорожская области.

"Оранжевая" зона

Сейчас эта зона картину охватывает наибольшее количество регионов Украины, а именно г. Киев и такие области:

Винницкая,

Волынская,

Днепропетровская,

Донецкая,

Житомирская,

Закарпатская,

Запорожская,

Киевская,

Кировоградская,

Луганская,

Львовская,

Николаевская,

Одесская,

Сумская,

Тернопольская,

Харьковская,

Херсонская,

Хмельницкая,

Черкасская,

Черновицкая,

Черниговская.

"Красная" зона

В зоне карантина с самыми жесткими ограничениями сейчас находятся две области:

Ивано-Франковская,

Ривненская.

Уже в пятницу, 11 февраля, "красная зона" будет расширена. Ограничения усилят в:

Закарпатской,

Луганской,

Хмельницкой области.

Напомним, что от коронавируса привили половину населения мира. Ранее мы писали о том, что Киевская область перейдет в "красную зону" карантинных ограничений.

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