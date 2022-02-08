Киевская область может следующей перейти в "красную" зону карантинных ограничений. Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации.

На заседании государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС рассматривался вопрос введения "красной" зоны. В том числе в Киевской области.

Следовательно, непосредственно по Киевской области вопрос ужесточения противоэпидемических норм отсрочили на неделю. По истечении этого времени к нему вернутся снова.

Отмечается, что другие показатели, характеризующие ситуацию в области (охват тестированиями, уровень госпитализаций, динамика уровня госпитализаций, загруженность коек с кислородом), за последние три дня не превышают целевые показатели.

Читайте также, по состоянию на понедельник в Украине, в "красной" зоне карантина находятся две области, но в ближайшее время эта зона может расшириться. В "красной" зоне карантина находятся Ивано-Франковская и Ривненская области.

Кроме того, в "оранжевой" зоне карантина находятся большинство областей Украины, а также Киев. "Желтая" зона карантина резко сократилась. Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Одесская, Сумская и Хмельницкая тоже под угрозой локдауна.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.