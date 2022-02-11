ФОПам не будут начислять штрафы за отсутствие кассовых аппаратов в январе, из-за сбоев в работе системы программных РРО. В общем до конца года штрафы могут уменьшить на 90%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике Даниила Гетманцева.

"Никакой проверки ФОПов в январе относительно не выпуска чеков не было. Поэтому штрафы не начислены за январь. Для того, чтобы снять любые вопросы, мы отменим вообще штрафы за январь", - пояснил Гетьманцев.

По его словам, штрафы могут быть отменены в феврале-марте, когда парламент сможет поставить этот вопрос на голосование.

"Буду просить депутатов проголосовать за это...И как раз позиция отменить штрафы за январь у меня есть. И есть позиция существенно уменьшить на 90% штрафы на весь год для тех, кто установил РРО", - резюмировал Гетманцев.

Напомним, в Киеве 25 января заблокирован весь правительственный портал из-за акции SaveФОП. Митингующие требуют сохранения упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.

В частности, предприниматели требуют принятия законопроектов №3853-1 и №3993, а также отменить требование использования программных РРО (кассовых аппаратов) физическими лицами-предпринимателями.

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