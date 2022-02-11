Израильские ученые из Института исследований и инноваций больничной кассы Маккаби провели исследование и определили, как прививка от коронавируса во время беременности сказывается на ребенке. Об этом пишет NEWSru.co.il.

Сравнивались такие показатели:

вес новорожденных,

случаи их госпитализации,

врожденные пороки,

детская смертность,

насколько часто в каждой группе происходили преждевременные роды.

А также учитывали возраст матери, срок беременности, демографические показатели и сезонную вакцинацию от гриппа.

Преждевременные роды в группе вакцинированных женщин происходили в 4,2% случаях, в группе невакцинированных этот показатель составил 4,8%. Младенцы вакцинированных матерей в 5,1% случаев нуждались в госпитализации (этот показатель во второй группе составил 5,3%).

Также ученые подчеркнули, что врожденные пороки у детей встречались в обеих группах с одинаковой частотой. А различий в показателях детской смертности в группах не обнаружено.

Читайте также, Всемирная организация здравоохранения считает необходимым включать беременных в клинические испытания медицинских препаратов. В частности, в испытания лекарств и вакцин от коронавируса, беременные женщины не находятся в группе повышенного риска.

Кроме того, исследователи из американского Университета Дюка выяснили, что как у беременных женщин, так и у кормящих мам после прививки от коронавирусной инфекции могут наблюдаться некоторые изменения в организме. у кормящих женщин наблюдалось повышенное число NK-клеток.

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