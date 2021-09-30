В США призывают беременных женщин пройти вакцинацию от COVID-19. Медицинское заключение выпустили Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Беременных, недавно родивших или пытающихся забеременеть женщин призывают пройти вакцинацию от COVID-19, чтобы предотвратить серьезные заболевания и смерть.

CDC настораживает тот факт, что вакцинация беременных женщин снизилась по сравнению с населением в целом. Согласно данным, только 31% беременных в США были вакцинированы от COVID-19.

Агентство здравоохранения заявило, что в августе беременные женщины должны быть вакцинированы против COVID-19, основываясь на новом анализе, который не показал повышенного риска выкидыша.

CDC заявил, что помимо риска тяжелого заболевания и смерти для беременных, существует повышенный риск преждевременных родов у людей, инфицированных COVID-19.

Агентство здравоохранения в своем последнем сообщении привело данные, согласно которым примерно 97% беременных, госпитализированных с коронавирусом, не были вакцинированы.

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