Всемирная организация здравоохранения считает необходимым включать беременных в клинические испытания медицинских препаратов. В частности, в испытания лекарств и вакцин от коронавируса. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, беременные женщины не находятся в группе повышенного риска заражения коронавирусом, однако при заражении они попадают в эту группу.

"Поэтому жизненно важно, чтобы беременные женщины во всех странах имели доступ к вакцинам для защиты своей жизни и жизни своих детей. Мы также призываем включать беременных женщин в клинические испытания новых средств лечения и вакцин. К счастью, случаи передачи вируса в утробе матери или во время рождения крайне редки, а в грудном молоке не выявлялось активных частиц вируса", - заявил глава ВОЗ.

Читайте также, в Министерстве здравоохранения Украины приняли решение ввести в стране третью (бустерную) дозу вакцины от коронавирусной инфекции. Для бустерной дозы предпочтение отдается м-РНК-вакцинам производства фармацевтических компаний Moderna или Comirnaty/Pfizer.

Кроме того, Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики проведет заседание. Они рассмотрят возможность введения бустерной COVID-вакцинации для всех желающих, это решение в ближайшее время также вступит в силу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.