Украинский спортсмен Владислав Гераскевич пробился в финал соревнований по скелетону. В пятницу, 11 февраля, украинец показал 17-й результат в квалификационном третьем заезде. Отставание от лидера составило 4.34.

Финал в этом виде спорта состоится также 11 февраля.

Ранее "Подробности" сообщали о том, что российский спортсмен-триатлонист Игорь Полянский сдал допинг-тест, который подтвердил нечестную игру во время Олимпийских игр-2020.

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