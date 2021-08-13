Российский спортсмен-триатлонист Игорь Полянский сдал допинг-тест, который подтвердил нечестную игру во время Олимпийских игр-2020. Об этом сообщает пресс-служба международного союза триатлона.

У Полянского взяли специальную пробу 21 июля 2021 года на спортивных сборах в городе Владивостоке, в ней было лабораторно подтверждено наличие препарата рекомбинатного эритропоэтина.

Отмечается, что во время Олипиады триатлонист смог занять 14-е место во время эстафеты в четверке, а также оказался на 43-м месте в личной гонке.

Читайте также, украинского легкоатлета Игоря Главана дисквалифицировали от участия в Олимпийских играх из-за допинга, найденного в его пробах. Главан не смог принять участие в Олимпиаде, где он должен был выступить в соревнованиях по спортивной ходьбе на 50 км.

Кроме того, многократный чемпион мира и Европы по тайскому боксу среди любителей, знаменитый украинский кикбоксер Артур Кишенко попался на допинге. В том поединке Артур провел все пять раундов, одержал победу единогласным решением судей и стал чемпионом.

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