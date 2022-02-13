Воздушное судно украинской авиакомпании SkyUp Airlines, которое летело по маршруту "Фуншал-Борисполь" было вынуждено совершить посадку в аэропорту столицы Молдовы Кишенева. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Столь неприятный инцидент произошел в связи с тем, что лизингодатель запретил SkyUp влетать самолетом в воздушное пространство Украины.

Несмотря на все усилия авиакомпании и готовность государственных структур Украины обратиться к лизингодателю, владелец самолета дал категорический отказ в то время, когда воздушное судно уже выполняло рейс до Киева.

Отмечается, что самолету с бортовым номером UR-SQO пришлось садиться в аэропорту Кишинева. Авиакомпания SkyUp совместно с украинским посольством работает над возвращением 175 украинских граждан домой. Украинцев трансфером доставят в Украину.

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Кроме того, США на несколько минут приостанавливали взлеты и посадки гражданских самолетов на западном побережье страны из-за запуска Северной Кореей баллистической ракеты. Распоряжение о приостановке взлетов и посадок гражданских самолетов выдал региональный центр управления воздушным движением.

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