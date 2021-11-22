В понедельник, 22 ноября, в международном одесском аэропорту не смогли своевременно прилететь четыре самолета. Причиной стал сильный туман. Об этом сообщает "Укринформ".

Не смогли зайти в обед на посадку в аэропорту Одесса в течение 16-18 часов самолеты компаний Ryanair и ЛОТ Polish Airlines, выполнявшие рейсы из Гданьска, Вроцлава и Варшавы и итальянского Бергамо. После длительного кружения над Одессой три Боинга и Эмбраэр были перенаправлены в соседние аэропорты.

В районе Одессы погодные условия улучшились, и лайнеры компании Ryanair завершают рейсы FR8198, FR 6806 и FR7862 после посадки в румынском аэропорту Констанца.

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Кроме того, в России в среду, 3 ноября, упал грузовой самолет Ан-12, который летел из Иркутска в Якутск. Борт пропал с радаров во время посадки, когда заходил на второй круг, крушение произошло в Иркутской области в районе села Пивовариха.

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