Из-за тумана в Одессу не попадают самолеты [ Редактировать ]
В понедельник, 22 ноября, в международном одесском аэропорту не смогли своевременно прилететь четыре самолета. Причиной стал сильный туман. Об этом сообщает "Укринформ".
Не смогли зайти в обед на посадку в аэропорту Одесса в течение 16-18 часов самолеты компаний Ryanair и ЛОТ Polish Airlines, выполнявшие рейсы из Гданьска, Вроцлава и Варшавы и итальянского Бергамо. После длительного кружения над Одессой три Боинга и Эмбраэр были перенаправлены в соседние аэропорты.
В районе Одессы погодные условия улучшились, и лайнеры компании Ryanair завершают рейсы FR8198, FR 6806 и FR7862 после посадки в румынском аэропорту Констанца.
Читайте также, военный истребитель F35, который принадлежит Военно-воздушным силам Великобритании, упал в Средиземное море. К счастью, пилот военного воздушного судна успел вовремя катапультироваться. Летчика успешно доставили на корабль.
Кроме того, в России в среду, 3 ноября, упал грузовой самолет Ан-12, который летел из Иркутска в Якутск. Борт пропал с радаров во время посадки, когда заходил на второй круг, крушение произошло в Иркутской области в районе села Пивовариха.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В среду, 10 ноября, в Одессе неизвестные сообщили об угрозе взрыва в международном аэропорту
В Волынской области, в селе Цмины, учительница физики избила ученика
В Днепре между курьером Glovo и клиентом вспыхнул конфликт
Невелика кількість угод, відсутність грошей у фермерів та шахрайство з кадастровими номерами! А ще - плани знизити вартість угідь. Чотири місяці минуло від відкриття ринку землі, проте аграрії не поспішають купувати паї.
Пожилая женщина упала посреди магазина, а продавщица даже не отреагировала на проблему и полностью ее проигнорировала