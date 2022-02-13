Министерство инфраструктуры заявило об отсутствии планов по закрытию авиапространства над Украиной. Правительство работает над предупреждением рисков для авиаперевозчиков. Об этом сообщает пресс-служба МИУ.

Сегодня в МИУ состоялось совещание с участием Офиса президента, Государственной авиационной службы, "Украэроруха", аэропорта "Борисполь" и украинских авиакомпаний. Стороны договорились наработать решение для предотвращения обострения ситуации.

Информация о закрытии воздушного пространства Украины не соответствует действительности. Закрытие неба является суверенным правом Украины, соответствующее решение не принималось. Большинство авиакомпаний продолжают операционную деятельность без ограничений. В частности, сейчас 29 иностранных авиакомпаний выполняют полеты из 34 стран мира.

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Кроме того, в ночь на 24 января неизвестные открыли ракетный огонь по Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов. Самолетам закрыли воздушное пространство над Абу-Даби, ракеты перехватываются средствами ПВО.