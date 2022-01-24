В ночь на 24 января неизвестные открыли ракетный огонь по Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов.

Соответствующие видео появилось в соцсетях.

Полиция Абу-Даби сообщила о взрывах. Четыре громких взрыва, за которыми последовали звуки сирен, были слышны в городе.

Самолетам закрыли воздушное пространство над Абу-Даби. Ракеты перехватываются средствами ПВО в Абу-Даби.

"Системы ПВО перехватили в районе Абу-Даби ракеты, пущенные хуситами", - пострадавших нет, сообщает госагентство ОАЭ со ссылкой на минобороны.

Как ранее сообщали, в сторону Израиля вновь начались обстрелы, выпущена первая ракета из сектора Газа. Сирена раздалась в Сдероте.

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