Запис на отримання смартфонів для вакцинованих громадян України віком від 60 років розпочнеться у квітні 2022 року. Про це в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Ніколи за 30 років не було таких темпів цифровізації. Сотні послуг уже запустили, 14 мільйонів уже користуються застосунком мобільним, майже 3 мільйони українців вперше отримали інтернет 4G... Торік три тисячі сіл підключили до інтернету. Логічно, що наступний крок, уже коли цифровізація активно розвивається - долучити тих людей, які бажають, але не мають ресурсів, тому що не вистачає грошей на смартфон. Тому це логічний етап розвитку проекту.... Важливо, щоб люди почали використовувати смартфони, отримувати онлайн-послуги, почали розвиватися, більше інформації отримувати. Том ми одночасно ми працюємо і над інтернетом, і над цифровою грамотністю. Для того, щоб люди комплексно отримували можливість у 21-мцу віці розвиватися.

За словами очільника Мінцифри, головна мета проєкту - зменшити залежність пенсіонерів від бюрократичної машини в Україні.

Є дуже важлива причина - корупція в соціальній сфері. Це велика така стаття бюджету, адже є мертві душі, які отримують соціальні виплаті, люди, які мають маєтки й автомобілі... Ми бачимо антикорупційний ефект від того, що ми цифровізуємо суспільство. Це мільярди грошей збережених у бюджеті і час зекономлений. тому тут є і реформа соціальної сфери, і розвиток нашого суспільства, і багато інших напрямків.

Нагадаємо, що цього тижня міністерство цифрової трансформації презентувало нові можливості "Дії".