Во вторник, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вакцинированные украинцы старше 60 лет получат бесплатный качественный современный смартфон. Об этом свидетельствуют слова президента на Diia Summit.

Кроме того, пенсионеры получат льготный тариф. Он отметил, что не у всех есть смартфон, и не все умеют пользоваться интернетом.

Два года назад мы запустили курсы цифровой грамотности для пожилых людей, а весной запускаем новую обширную государственную программу. Все желающие вакцинированные украинцы старше 60 лет получат бесплатный качественный современный смартфон и льготный тариф.

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Ранее мы писали о том, что на следующей неделе в приложении "Дия" появится бета-тестирование услуги, благодаря которой украинцы смогут получить по 1000 гривен за вакцинацию от коронавируса.

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