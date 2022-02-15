В НАТО отреагировали на отвод части войск РФ от границ Украины [ Редактировать ]
Источник: GettyImages/Global Images Ukraine
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что признаков деэскалации со стороны РФ, в связи с отводом части российских войск от границ Украины, пока нет. Он призвал Москву "перестать готовиться к войне" и "отойти от края пропасти".
"Пока мы не видели никаких свидетельств деэскалации. Есть сигналы со стороны Москвы о том, что дипломатические усилия должны продолжаться. Это дает основания для осторожного оптимизма", - сказал Столтенберг.
Вместе с тем генсек НАТО назвал нынешнюю ситуацию "самым серьезным кризисом безопасности, с которым сталкивалась Европа за последние десятилетия".
"Россия накопила беспрецедентную со времен "холодной войны" военную силу в Украине и вокруг нее. Теперь все готово к новому нападению. Но у России еще есть время отступить от пропасти, перестать готовиться к войне и начать работать над мирным решением", - резюмировал Столтенберг.
Напомним, в Минобороны РФ сообщили о начало возвращения военных с учений в места постоянной дислокации. Речь идет о Западном и Южном округах, граничащих с Украиной.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Вступление Украины в НАТО приведет к военной конфронтации России и Североатлантического альянса. Об этом заявил президент России Владимир Путин после переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном
Столтенберг и Макрон обсудили Украину перед визитом президента Франции в Россию и Украину. Как сообщили в Елисейском дворце, в ходе разговора президент Франции подчеркнул необходимость "продолжать усилия по снижению напряженности в регионе через диалог"
Що важливо зазначити одразу: у Вашингтоні вважають лист, який передали до Москви, не "формальним переговорним документом", а радше переліком ідей до подальшого обговорення.
Россию не удовлетворил ответ США на предложенные Москвой гарантии безопасности, поэтому он не был принят
Североатлантический альянс (НАТО) даст письменный ответ на требования России по так называемым "гарантиям безопасности" на этой неделе