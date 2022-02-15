В Минобороны России заявили о начале возвращения военных с учений в места постоянной дислокации. Речь идет о Западном и Южном округах, граничащих с Украиной.

"Подразделения Южного и Западного военных округов, которые выполнили задание, уже приступили к нагрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и сегодня начнут движение в свои военные гарнизоны. Отдельные подразделения совершат марши своим ходом в составе военных колонн", - рассказал представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, Российская Федерация стянула к украинской границе около 120 тысяч военных.

Отметим, 26 января, Черноморский флот России начал крупные военные учения, на которые вышли несколько корабельных групп.

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